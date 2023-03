Inzaghi: «Eccetto il Napoli tutte stanno andando allo stesso modo»

Inzaghi, l’ex tecnico della Lazio in conferenza stampa ha fatto un analisi della classifica di serie A e rilascia queste parole

Alla vigilia della partita dell’Inter contro il Porto, Simone Inzaghi fa il punto della situazione della classifica di serie A, e rilascia queste dichiarazioni

PAROLE – Quando le cose vanno tutto bene, è tutto ok. Con qualche sconfitta sembra vada tutta male. In Italia tutte le squadre tranne una stanno tenendo il livello dell’Inter. Siamo reduci da una sconfitta immeritata, ma questo è il calcio e i ragazzi li ho visti uniti come sempre