Inzaghi e Gattuso, i loro destini sempre più incrociati?

I destini di Simone Inzaghi e Gennaro Gattuso sembrano essere sempre più incrociati: quale sarà il loro futuro?

Simone Inzaghi e Gennaro Gattuso. Sono questi due dei nomi più caldi di questi ultimi giorni. Infatti i destini dei due allenatore potrebbero incrociarsi e legarsi. Ed ecco che, come rivelato da La Gazzetta dello Sport, i due potrebbero addirittura scambiarsi il posto.

SITUAZIONE – Tutto ruota attorno al fatto che entrambi sono in dubbio, in primis l’allenatore biancoceleste, che andrà in scadenza e che ancora non ha prolungato il suo contratto. Il tira e molla sul rinnovo avrebbe convinto Lotito a iniziare a guardarsi altrove e a sondare altri profili. Non a caso è spuntato il nome di Gattuso, visto il feeling tra Rino e il patron biancoceleste, un qualcosa di abbastanza noto.

DUBBI – In questo scenario non possono non inserirsi i dubbi di Inzaghi, che forse potrebbe essere voglioso di fare una nuova esperienza. E non si può dimenticare che il tecnico piacentino sia da tempo nella lista di Aurelio De Laurentiis. Insomma, due nomi caldi e un futuro da decidere. Senza fretta. La sensazione però è che la prossima settimana possa davvero essere quella decisiva.