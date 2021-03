Inzaghi difende Immobile: «I suoi gol arriveranno presto»

Mister Inzaghi, al termine della gara con l’Udinese, ha risposto alle domande su Immobile, difendendo il giocatore

Corre, lotta, si sacrifica… ma non segna. Immobile è a secco di gol e mister Inzaghi – al termine di ogni match – è chiamato a difenderlo dalle mille insinuazioni, come se il suo lavoro in mezzo al campo fosse vano.

Oggi, dopo la gara vinta contro l’Udinese, l’allenatore ha così commentato la prestazione del giocatore: «I suoi gol arriveranno presto. Oggi ha fatto un’ottima gara, si è sacrificato molto e ha preso un palo. Ho la fortuna di avere diversi attaccanti a disposizione e per questo ho sostituito lui e Muriqi ad un quarto d’ora dalla fine. Ciro tornerà al gol sicuramente».

