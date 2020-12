Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa proiettandosi già al sorteggio degli ottavi di Champions di lunedì

«Qualsiasi avversario capiterà per noi sarà un onore. Parliamo di mostri sacri del calcio, allo stesso tempo sono convinto che la mia squadra non vorrà essere la Cenerentola degli ottavi. Chiunque non sarà contento di pescare la Lazio».