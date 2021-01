Inzaghi: «Atalanta? Vogliamo fare una gara importante. Ecco chi rimarrà a Roma»

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta: queste le parole del tecnico

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta: queste le parole del tecnico biancoceleste.

UMORE DELLA SQUADRA – «Siamo delusi, volevamo la semifinale, forse l’avremmo meritata per quanto visto. Non sempre nel calcio va come dovrebbe. Siamo in un ottimo momento in campionato, vogliamo continuare così, serve una grande partita contro una grande squadra. Rimarranno a Roma Strakosha, Caicedo, Cataldi e Luiz Felipe, tutti gli altri verranno per fare una gara importante»