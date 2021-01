Conferenza stampa Inzaghi: ecco quando parla il tecnico prima del match di Serie A 2020/2021 contro l’Atalanta

Domenica alle ore 15.00 la Lazio scenderà in campo contro l’Atalanta. I biancocelesti, dopo la sconfitta contro la Dea in Coppa Italia, cercheranno la rivincita per ottenere punti in campionato.

Alla vigilia del match, alle ore 16.30, Simone Inzaghi parlerà in conferenza stampa. Lazionews24 seguirà LIVE le parole del tecnico.