Inzaghi assolve Musacchio: «Non è stato l’unico a fare errori…» – VIDEO

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco: le sue parole su Musacchio

L’errore di Musacchio ha spianato la strada verso la vittoria schiacciante del Bayern. Non l’unico errore della retroguardia della Lazio nel match contro il Bayern, ma forse il più pesante.

Le parole di Simone Inzaghi in conferenza in riferimento al difensore argentino, sostituito alla mezzora: «Abbiamo praticamente regalato tutti i gol al Bayern, quindi nessuna colpa a Mateo. L’ho visto un po’ in difficoltà e ho preferito arretrare Marusic in difesa. Potrà essere una soluzione in futuro, considerando che Luiz Felipe e Radu ne avranno ancora per molto. Non mi aspettavo di arrivare così all’osso in questa parte della stagione. Volevamo arrivare a questa partita al completo, ma gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo».