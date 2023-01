Interventi sul mercato di gennaio? Il pensiero di Sarri

Maurizio Sarri, durante la conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Lazio, ha parlato così del mercato e delle voci su Luis Alberto

In conferenza stampa alla vigilia del Lecce, Maurizio Sarri ha parlato così del mercato di gennaio:

«Non so se per noi il mercato è aperto, il presidente è stato impegnato in cose più importanti. Quando rientra ne parleremo ma non penso che ci siano grossi margini di miglioramento per la rosa. Per noi come per tutti. Io le idee ce l’ho sempre. Parlate sempre di Milinkovic e Luis Alberto, chiaro che si mina l’armonia. Potrei farvi qualche telefonata minatoria ma non sono il tipo. Bisogna aggrapparsi all’intelligenza dei calciatori. Luis Alberto voleva essere ceduto a luglio 2021 come in tutti i mercati. Vuole tornare in Spagna ma ogni volta che è rimasta ci ha dato il suo apporto».

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA COMPLETA