La procura della FIGC ha aperto una indagine dopo le parole di Sogliano dopo la direzione arbitrale di Inter – Verona

La procura federale della FIGC ha aperto un provvedimento disciplinare dopo le parole pronunciate da Sean Sogliano in merito alla direzione di gara di Fabbri e del Var Nasca durante Inter-Verona.

COSA AVEVA DETTO – «Io non voglio essere antipatico o scontroso: capisco che in questo momento qui sia più bello parlare dell’Inter che vince lo scudetto e non del povero Verona che ha subito un torto. E’ inutile scandalizzarsi, io sono veramente deluso da questo sistema, da due professionisti che rispetto ma è impossibile che non abbiano avuto la lucidità e la chiarezza di chiamare l’arbitro. Probabilmente qualcuno più in alto del VAR avrà deciso che doveva andare così».