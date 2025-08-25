 Inter Torino 5-0, l'ex Lazio Baroni inizia male: la sintesei
Inter Torino 5-0, l'ex Lazio Baroni inizia male: il racconto della partita

Inter Torino 5-0, l’ex Lazio Baroni inizia male la nuova avventura in granata, ecco il racconto della partita di Serie A, com’è andata

L’Inter inizia la sua stagione con il piede giusto, travolgendo il Torino dell’ex Lazio Marco Baroni per 5-0 nella prima giornata di campionato. La squadra di Chivu ha offerto una prova di forza impressionante, dominando il match in ogni suo aspetto e mandando un chiaro segnale alle avversarie per il titolo.

La partita si è sbloccata al 18′ grazie a Bastoni, che di testa ha superato il portiere granata su un calcio d’angolo. Il gol ha scosso il Torino, che non è più riuscito a ritrovare compattezza. Al 36′ è arrivato il raddoppio, firmato da Thuram con un preciso tiro che non ha lasciato scampo a Israel. La difesa granata, apparsa disattenta e fragile, ha mostrato le sue prime crepe, che si sono allargate nel secondo tempo.

Dopo l’intervallo, il copione non è cambiato. Il Toro ha commesso un errore fatale in disimpegno, e Lautaro Martinez ne ha approfittato, segnando il 3-0. La doppietta personale di Thuram, arrivata con un colpo di testa al 62′, ha chiuso definitivamente i giochi. Negli ultimi minuti, un’altra leggerezza della difesa granata ha permesso a Bonny di firmare il 5-0 finale, rendendo ancora più pesante il passivo per la squadra di Baroni.

Per il Torino è una sconfitta che fa male, e che sottolinea la necessità di correggere i gravi errori difensivi. L’Inter, invece, ha mostrato un’ottima organizzazione e una grande efficacia offensiva, confermandosi una delle principali candidate per la vittoria del campionato. La delusione per la brutta prestazione è stata visibile anche tra i tifosi granata, che hanno espresso la loro frustrazione lasciando il settore ospiti prima del fischio finale, un gesto eloquente di disappunto. Insomma, per l’ex Lazio Baroni ci sarà tanto da lavorare.

QUI LA CLASSIFICA DI SERIE A AGGIORNATA DOPO INTER TORINO 5-0

