Classifica aggiornata Serie A, ecco il tabellino dopo il primo turno: le posizioni!

Classifica aggiornata Serie A, ecco il tabellino dopo il primo turno di campionato, vediamo tutte le posizioni delle squadre, la Lazio…

La Serie A 2025/26 è partita con un ritmo già frenetico, e la classifica, al termine della prima giornata, lascia presagire molte sorprese e battaglie avvincenti. L’Inter, protagonista assoluta della giornata grazie alla vittoria per 5-0 contro il Torino dell’ex Lazio Marco Baroni, ha subito chiarito le proprie ambizioni per il campionato. Con i tre punti conquistati, i nerazzurri si piazzano momentaneamente in vetta, pronti a dare il via a una stagione che promette colpi di scena.

Nonostante sia solo un primo assaggio, la prima giornata ha già messo in evidenza le potenzialità delle varie squadre, con alcune formazioni che, pur senza raccogliere punti, hanno dimostrato un buon livello di preparazione. Il campionato di Serie A si preannuncia, come ogni anno, una corsa serrata: i grandi club sono pronti a contendersi il titolo, ma il divario tra le big e le squadre di metà e bassa classifica si sta riducendo sempre di più, rendendo la lotta per il vertice e per la salvezza particolarmente equilibrata.

Settimana dopo settimana, la classifica sarà modificata da vittorie, pareggi e sconfitte, che avranno il potere di ridefinire obiettivi e aspettative. La corsa allo scudetto e la lotta per evitare la retrocessione terranno tutti col fiato sospeso. Almeno per ora, i meneghini sembrano una delle squadre da tenere sotto osservazione, ma la stagione è lunga e i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Ecco la graduatoria, focus sulla Lazio.

Classifica Serie A 2025/26:

Inter 3

Napoli 3,

Cremonese 3,

Roma 3,

Como 3,

Juventus 3,

Genoa 1,

Lecce 1,

Fiorentina 1,

Cagliari 1,

Pisa 1,

Atalanta 1,

Udinese 1,

Verona 1,

Bologna 0,

Lazio 0,

Milan 0,

Parma 0,

Sassuolo 0,

Torino 0.