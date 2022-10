Inter, Marotta «Esonero di Inzaghi mai preso in considerazione, ecco perchè»

Giuseppe Marotta, AD dell’Inter, ha chiarito come l’ipotesi di un esonero di Simone Inzaghi non sia mai stata presa in considerazione

Ospite al Gran Galà del Calcio AIC 2022, Giuseppe Marotta ha parlato così di Simone Inzaghi:

«Cosa ha fatto Inzaghi? Lui è un bravo allenatore e un ottimo professionista. Non abbiamo mai pensato di doverlo cambiare perché non fosse all’altezza. Poi è normale che tutte le componenti debbano supportare la squadra e lo staff del mister in tutto. Il peggio è passato, ma il percorso di miglioramento deve continuare. Non so esattamente perché è avvenuto ciò ma i calciatori sono stati bravi e molto bravo è stato soprattutto Inzaghi a compattare il gruppo e a uscire da questa situazione».