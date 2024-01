Rovella a Mediaset: «Loro sono forti, ma oggi daremo il 110%» Le parole del centrocampista biancoceleste

Intervistato nel pre gara di Inter Lazio, Nicolò Rovella, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset:

«Problemi in allenamento? Sto bene. Solo una botta. Loro favoriti? Sappiamo che giochiamo contro la squadra più forte d’Italia, ma anche noi siamo in forma. In campionato abbiamo fatto una buona prestazione, ma dovremo dare il 110% rispetto a quella gara .Il centrocampo che hanno è forte, è difficile giocare contro di loro, ma anche noi abbiamo una grande squadra. Vedremo come finirà»