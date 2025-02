Inter-Lazio, i precedenti tra Inzaghi e Baroni

Inter-Lazio, alla vigilia della partita del Meazza ripercorriamo tutti i precedenti tra i due tecnici in vista di martedì sera

Archiviata e metabolizzata la partita pareggiata contro il Venezia, martedì sera la Lazio torna in campo per la sfida esterna del Meazza contro l’Inter del grande ex Inzaghi. La gara vale il pass per la semifinale e oltre i calciatori, ad essere i protagonisti saranno anche i due allenatori ovvero Inzaghi e Baroni. Martedì sera sarà per loro il 7°incrocio con un bilancio nettamente a favore di Inzaghi con 5 vittorie e un solo pareggio, e i tifosi biancocelesti vogliono senz’altro dimenticare lo 0-6 di campionato