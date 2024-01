Inter-Lazio, Lotito sbotta al gol di Calhanoglu: la dura reazione del presidente – FOTO

Inter-Lazio, il presidente biancoceleste sbotta al gol del calciatore turco reagendo in modo rabbioso al momento della realizzazione

Termina 3-0 la sfida di Riad tra Inter-Lazio, con la formazione di Inzaghi che approda in finale con il Napoli. La sconfitta non è stata digerita dal club biancoceleste, in particolare dal presidente Lotito il quale non prende affatto bene in particolare il rigore di Calhanoglu del parziale 2-0.