Inter-Lazio, Jony e Lazzari: i terzini non convincono

Non hanno convinto a Milano la coppia di terzini formata da Jony e Lazzari

La Lazio ha disputato una buona gara a San Siro contro l’Inter nonostante la sconfitta della compagine di Inzaghi. I limiti però si sono visti e soprattutto le prestazioni non brillanti dei due terzini.

Come riporta il Corriere dello Sport Lazzari e Jony sono stati acquistati per fare la differenza ma in queste prime apparizioni non hanno convinto. L’ex Spal in queste gare è risultato “troppo morbido” e poco incisivo e per questo ora potrebbe riaprirsi il ballottaggio con Marusic. Lo spagnolo invece non ha convinto a San Siro, troppo timoroso, poco servito dai compagni e impreciso soprattutto in occasione del gol dei neroazzurri.