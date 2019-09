Conte: «Vittoria pesante contro una squadra molto forte. Dobbiamo ringraziare Handanovic…»

Vince ancora l’Inter che batte anche la Lazio e fa 5 su 5 in campionato. Conte ha analizzato così la partita

Gioca meglio la Lazio, ma a vincere è l’Inter. Conte ha analizzato la vittoria per 1-0 ai microfoni di Sky Sport: «La partita va divisa in due parti: nel primo tempo siamo partiti aggressivi, loro ci aspettavamo per partire in contropiede con giocatori veloci e ci hanno messo in difficoltà. Dopo il gol siamo arretrati e preso qualche infilata, bisogna essere onesti e dire che è stato bravo Handanovic a fare grandi parate. Nel secondo tempo l’Inter è uscita con grande personalità, ha dominato e non mi ricordo niente di particolare della Lazio. Per noi è una vittoria pesante contro una squadra molto forte, una squadra che lavora da 4 anni con Simone e che si sono sempre potenziati. Oggi hanno cambiato tanto rispetto al Parma ma con grande qualità. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, nel primo tempo non ero soddisfatto. Di solito nelle difficoltà, finisci per naufragare. Nel secondo tempo hanno messo in atto delle conoscenze, abbiamo dominato e creato tantissime occasioni. Dovevamo cercare di raddoppiare ma parliamo di una Lazio che fa paura anche su angoli, punizioni, una squadra molto molto forte e complimenti a loro ma anche ai miei ragazzi».