Inter Lazio, con un giallo salteranno la semifinale d’andata di Coppa Italia: la lista dei diffidati

Condividi via email

Inter Lazio, questi giocatori di Baroni dovranno stare attenti a non rimediare un cartellino giallo in Coppa Italia

Martedì 25 febbraio la Lazio volerà a San Siro per i quarti di finale di Coppa Italia contro l’Inter. Per l’occasione, due calciatori biancocelesti sono sulla lista dei diffidati ed in caso di cartellino giallo salterebbero la semifinale d’andata.

Stiamo parlando di Mattia Zaccagni ed Elseid Hysaj, con il secondo che non sarà a disposizione a causa del suo infortunio. Entrambi sono stati ammoniti negli ottavi contro il Napoli e, come da regolamento della competizione, al secondo giallo saranno squalificati.