Inter-Lazio, anche tifosi biancocelesti all’Al-Awwal Stadium. Ma il tifo è quasi solo per i nerazzurri

Inter-Lazio, i tifosi biancocelesti rispondono presenti anche in Arabia per la sfida di Supercoppa per la sfida con i nerazzurri

Dopo Napoli-Fiorentina questa sera a Riad sta andando in scena la seconda semifinale di Supercoppa tra Inter e Lazio, con al momento in vantaggio la formazione di Inzaghi con Thuram.

Allo stadio però i tifosi biancocelesti non hanno voluto lasciare sola la squadra in questa partita complessa, e hanno riempito il settore riservato, anche se per il tifo è in gran parte per gli avversari.