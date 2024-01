Il match valido per la semifinale della Supercoppa Italiana 2023/2024 tra Inter e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Dopo la vittoria contro il Lecce, la Lazio torna in campo contro l’Inter nel match valido per la semifinale della Supercoppa Italiana. I biancocelesti cercano un successo per continuare nella striscia positiva di risultati.

Inter-Lazio 1-0: sintesi e moviola

1′ – Via al match

3′ – Primo tiro dell’Inter con Barella da fuori, palla sopra la traversa

4′ – Break dell’Inter che con pressione alta recupera palla, Mkhitaryan serve dentro Thuram che tira alto come Barella

7′ – Cross di Dimarco dalla sinistra, libera con difficoltà la difesa laziale

8′ – Inter a un passo dal gol! Cross di Barella, si inserisce Thuram perso dalla difesa. Il francese colpisce di testa, Gila la devia in angolo

9′ – Ancora l’Inter in avanti. Pavard leva il pallone ad un addormentato Marusic, Felipe Anderson respinge come può, poi il tiro di Bastoni termina alto

14′ – Adesso giro palla basso dell’Inter, che con pazienza vuole costruire l’azione da dietro

16′ – Rovella chiude tutto! Darmian sull’altra fascia per Dimarco che cerca di riproporre in mezzo, si inserisce il centrocampista biancoceleste che sventa il pericolo

17′ – Avanti l’Inter. Bastoni in mezzo dalla sinistra, Dimarco sfiora col tacco quel tanto che basta per mettere fuorigioco la difesa laziale e Thuram che si avventa sul pallone mette dentro

20′ – Cerca di costruire il contropiede Guendouzi, Immobile stoppa male e lascia recuperare l’Inter

21′ – Primo tentativo della Lazio: Pedro recupera palla, scarica per Immobile che serve l’accorrente Felipe Anderson. Palla a lato

22′ – Subito l’Inter dall’altra parte. Tiro centrale di Darmian, Provedel la blocca senza problemi

26′ – La Lazio gira continuamente palla in attesa di varchi che però non sembrano esserci

27′ – Vecino e Felipe Anderson i più pericolosi. I continui scambi tra i due portano al tiro l’uruguaiano, palla alta

29′ – Prova ad accendersi anche Lautaro che serve ancora Dimarco sulla sinistra. Cross forte in mezzo, la difesa lascia scorrere sul fondo

33′ – Altro grosso rischio! Lautaro al tiro da fuori, Provedel respinge ma se la lascia scappare. Il portiere poi reattivo sul mettere la palla in angolo prima che arrivi Thuram

34′ – Ennesimo cross in mezzo messo da Pavard, Lautaro e Thuram fuori tempo per uno strano rimbalzo del pallone

36′ – Barella spacca la traversa! Sovrapposizione di Thuram che serve Dimarco, in mezzo per il tiro al volo che termina sul fondo dopo aver colpito il montante

39′ – Contatto tra Immobile ed Acerbi, si allacciano i due ma l’arbitro lascia giocare

42′ – Ancora un tiro dell’Inter, ancora con un pallone giocato sull’esterno opposto: pallone alto dopo il tiro potente di Darmian

43′ – Conclusione di Mkhitaryan, Gila a terra dopo essere stato colpito dal pallone

45′ – ROMAGNOLI SALVA TUTTO! Thuram mette a sedere Provedel, poi rallenta dopo la ripresa dell’azione, cerca un nuovo varco e va al tiro, il difensore sulla linea salva tutto

45′ – Un minuto di recupero

45’+1 – Finisce il primo tempo

Inter-Lazio 1-0: risultato e tabellino

Reti: 17′ Thuram

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore: Maurizio Sarri.

A disposizione: Sepe, Mandas, Renzetti, Hysaj, Casale, Patric, Ruggeri, Pellegrini, Kamada, Cataldi, Luis Alberto, Sardo, Isaksen, Zaccagni, Sana Fernandes.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

A disposizione: Di Gennaro, Audero, Dumfries, Sensi, De Vrij, Arnautovic, Klaassen, Frattesi, Buchanan, Asllani, Carlos Augusto, Bisseck, Stabile, Stankovic, Sanchez

