Inter, Conte: «Domani gara complicata, Lazio squadra con personalità»

Il mister dei neroazzurri Antonio Conte presenta il match di domani contro la Lazio

Poco più di 24 ore e sul campo di San Siro andrà in scena Inter-Lazio. Una gara che di sicuro sarà carica di emozioni: la compagine di Conte ha vinto tutte e 4 le prime gare, quella di Inzaghi è tornata alla vittoria domenica contro il Parma dopo la sconfitta di Ferrara. Ecco le parole del tecnico dell’Inter in conferenza stampa: «I biancocelesti rappresentano un ostacolo impegnativo, tra i più difficili da inizio stagione. Una squadra con una propria identità, da diversi anni sta lavorando con Simone Inzaghi, un bravissimo allenatore forse sottovalutato. Dovremo fare attenzione perché l’avversario è forte ed è migliorato negli anni a testimonianza del fatto che c’è un grande progetto. Dobbiamo sapere che domani sarà una gara complicata e ci vorrà la spinta di tutti».

«Noi dobbiamo pensare partita dopo partita – riporta Internews – Concentriamoci sull’oggi, che il domani è incerto. Sono sempre stati protagonisti negli ultimi anni e hanno vinto la Coppa Italia a testimonianza del lavoro fatto da società e allenatore. Per noi è un’altra verifica. E’ inevitabile che se entriamo in campo con la testa agli elogi presi nel derby significa che non abbiamo capito niente di quello che dobbiamo fare e ci aspetta. Deve essere resettato tutto nel più breve tempo possibile e capire che ci aspetta la Lazio e dovremo dare risposte importanti».