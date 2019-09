Inter Lazio arbitro, sarà Maresca: i precedenti con i biancocelesti

Inter Lazio arbitro, la designazione della 5° giornata del campionato di Serie A 2019/2020: ecco chi sarà l’arbitro

L’A.I.A. ha reso note tramite il proprio sito ufficiale le designazioni arbitrali della 5° giornata del campionato di Serie A 2019/2020. La gara Inter-Lazio, in programma mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 20.45, sarà diretta dal sign. arbitro Fabio Maresca (sez. di Napoli). Ecco di seguito la squadra arbitrale completa:

Assistenti: Alassio – Paganessi

IV uomo: Fabbri

V.A.R.: Calvarese

A.V.A.R.: Meli

PRECEDENTI DI MARESCA CON LA LAZIO – L’arbitro partenopeo ha già diretto la Prima Squadra della Capitale in nove precedenti: lo score di quest’ultimi è di sei vittorie biancocelesti, di due pareggi e di una sconfitta. La prima occasione risale alla stagione 2013/14, in particolare al 18 maggio del 2014, data nella quale i biancocelesti sconfissero il Bologna allo Stadio Olimpico per 1-0.

Nel corso della scorsa stagione, il fischietto partenopeo ha diretto i biancocelesti in occasione dei match disputati nel girone d’andata contro Udinese e ChievoVerona: contro i bianconeri la Lazio è riuscita a vincere per 2-1, mentre con i clivensi i biancocelesti hanno ottenuto un pareggio per 1-1. Nel girone di ritorno, invece, l’arbitro partenopeo diresse l’incontro vinto per 2-1 dalla Lazio contro la Sampdoria.