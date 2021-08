Inter, non solo Correa: per l’attacco spunta anche Belotti

Belotti resta nei radar dell’Inter per l’attacco: il Torino e il patron Cairo hanno fissato il prezzo dell’attaccante della Nazionale

Il profilo di Andrea Belotti rimane nei radar della dirigenza dell’Inter per completare l’attacco di Simone Inzaghi, soprattutto se dovesse sfumare l’arrivo a Milano di Correa.

Come Insigne, il centravanti granata non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza tra meno di un anno con il sodalizio del patron Cairo. Quest’ultimo però non farebbe sconti e valuterebbe non meno di 30 milioni di euro il cartellino di Belotti, cifra comunque in linea con il budget a disposizione di Marotta e Ausilio per il nuovo attaccante.