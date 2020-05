Inter, Branca: «Pandev arrivò da noi che arrabbiatissimo con la Lazio»

Inter, l’ex direttore dell’area tecnica Marco Branca ha ricordato l’anno in cui Pandev arrivò a Milano dalla Lazio

Marco Branca, ex direttore dell’area tecnica dell’Inter, in un’intervista a Libero ha parlato di come si formò la squadra che vinse il triplete e anche dell’arrivo di Goran Pandev dalla Lazio.

«Pandev già ci interessava portarlo a Milano il giugno successivo, ma poi a gennaio abbiamo colto l’occasione. È arrivato che era incazzato nero, alla Lazio era fuori rosa e non giocava da 7mesi: con noi è stato sempre in campo e decisivo».