Inter-Acerbi, oggi il via libera: in tribuna con la Cremonese?

Atteso per oggi il via libera definitivo della Lazio per Acerbi all’Inter: possibile presenza a San Siro per Inter-Cremonese di domani sera

Oggi dovrebbe essere la giornata decisiva per il passaggio di Francesco Acerbi all’Inter. Come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio è pronta a dare il via libera sulla base di un prestito gratuito con diritto di riscatto intorno ai 4 milioni di euro.

Acerbi, che in nerazzurro guadagnerà 2.1 milioni, ha rinunciato alle ultime due mensilità. Le visite mediche sono previste per domani con possibile presenza del centrale a San Siro per la gara tra i nerazzurri e la Cremonese.