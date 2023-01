Inter, Acerbi convince: riscatto con lo sconto? Palla a Lotito

Francesco Acerbi sta convincendo tutti in casa Inter a suon di ottime prestazioni: i nerazzurri puntano al riscatto con lo sconto

Francesco Acerbi, difensore della Lazio in prestito all’Inter, sta convincendo tutti con le proprie prestazioni. Il gol al Parma in Coppa Italia, che è valso la qualificazione ai quarti di finale, è solo il sigillo ad un momento molto importante dell’esperto difensore italiano.

Per questo motivo, come riferito da TMW, Marotta avrebbe intenzione di riscattare il difensore chiedendo uno sconto a Lotito rispetto ai 4 milioni di euro pattuiti in estate. La palla passa al patron biancoceleste.