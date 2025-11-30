 Insigne Lazio, Manna parla dell'ex Napoli: «Lorenzo è stato un grande giocatore del Napoli, ma noi...»
Insigne Lazio, Manna parla dell'ex Napoli: «Lorenzo è stato un grande giocatore del Napoli, ma noi...»

Insigne Lazio, Manna parla dell’ex Napoli: «Lorenzo è stato un grande giocatore del Napoli, ma noi…»

7 secondi ago

Insigne Lazio, il dirigente azzurro Manna parla dell’ex calciatore del Napoli che è finito nel mirino dei biancocelesti

Il Napoli di Antonio Conte si prepara a una sfida di grande prestigio contro la Roma di Gian Piero Gasperini. Gli azzurri arrivano all’appuntamento forti di un bilancio recente di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare, risultati che hanno permesso di consolidare il quarto posto in classifica. La squadra partenopea è subito alle spalle dei giallorossi e dista pochi punti dal Milan, attuale capolista.

Nel pre partita, ai microfoni di DAZN, il direttore sportivo Manna ha sottolineato l’importanza della sfida e il momento positivo della squadra, ma anche parlato di un obiettivo di mercato della Lazio:

INSIGNE – «In questo momento in avanti in quella posizione siamo coperti. Lorenzo è stato un grande giocatore del Napoli, ma noi non siamo orientati a fare qualcosa in quella posizione»

