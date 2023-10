Inghilterra-Italia 3-1, Southgate inguaia Spalletti nella corsa a Euro 2024

Inghilterra-Italia, termina con una sconfitta la sfida di Wembley con gli inglesi che inguaianola nostra nazionale verso l’europeo

Ritorno amaro a Wembley per l’Italia di Luciano Spalletti. Inghilterra-Italia infatti termina con un netto 3-1 che mette in pericolo la qualificazione degli azzurri che non possono fallire con Macedonia, e nello spareggio contro l’Ucraina. A decidere la sfida sono state le reti di Scamacca per l’Italia e la doppietta di Kane e Rashford.