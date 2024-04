Infortunio Zaccagni, esterno in recupero: vuole esserci per quella partita, l’ha detto a Tudor

Infortunio Zaccagni, l’esterno preme per il rientro: ha comunicato a Tudor che vuole esserci per la sfida in Coppa Italia con la Juve

Come riportato dal Corriere dello Sport, in casa Lazio c’è grande attenzione alle condizioni di Mattia Zaccagni. L’esterno, fermo dalla semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juve, ha un obiettivo chiaro in testa e l’ha comunicato a Tudor.

Zaccagni infatti vuole esserci proprio per la sfida di ritorno contro i bianconeri di Allegri in programma il prossimo 23 aprile. Per cercare di rimontare il 2-0 dell’andata Tudor ha bisogno di tutte le frecce al proprio arco.