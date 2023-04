Infortunio Vecino, il centrocampista vola a Barcellona: le ultime sulle sue condizioni. Per il giocatore si tratta di un problema al ginocchio destro già operato nel 2020

Secondo quanto riportato da Il Messaggero il centrocampista della Lazio, Matias Vecino, tornerà in questi giorni a Barcellona, dove era stato precedentemente operato al ginocchio destro nel 2020 dal professor Ramon Cugat, per sottoporsi ad un nuovo controllo. Per ora però non ci sono allarmi.

Il giocatore era infatti assente alla rifinitura di ieri a causa dei fastidi al ginocchio, e sarà out per la sfida di stasera con lo Spezia.