Infortunio Vecino, ecco come sta il biancoceleste alle prese col recupero dal suo infortunio. Le novità

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Vecino effettuerà un nuovo controllo a fine mese. Baroni spera di riaverlo a disposizione per metà febbraio.

Rimane l’ auspicio in casa Lazio: una mano in più a centrocampo, a maggior ragione del livello di Vecino, sarebbe una vera svolta e un auto per il tecnico.