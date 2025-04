Infortunio Tavares, slittano ancora gli esami strumentali preposti per il portoghese: il punto sull’esterno

Condividi via email

Infortunio Tavares, si complica ulteriormente la riabilitazione del portoghese: postposta la data della risonanza al giocatore

La piaga infortunio Tavares continua a perseguitare la Lazio in questo difficile finale di stagione. Dopo lo stop con l’Atalanta ha seguito anche quello contro il Bodo Glimt nella scorsa partita di UEFA Europa League.

Tuttavia arriva un’altra cattiva notizia per il portoghese al quale è stata spostata la data per l’appuntamento per la risonanza. Stando a quanto riportato da Il Messaggero, nella giornata di ieri gli sono state fornite solamente le terapie a Formello che è stato posto sotto stretta osservazione dallo staff medico biancoceleste. Rimane quindi ancora da capire quando si effettuare la risonanza che permetterà di comprendere al 100% quali siano le condizioni del terzino