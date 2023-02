Infortunio Romagnoli, Sarri sulle spine: ecco quante partite salterà

Infortunio Romagnoli, il dolore subito ieri sera non da tregua all’ex difensore del Milan uscito anzitempo, ecco quante partite salterà

Non c’è pace per Maurizio Sarri, il quale oltre a digerire l’amara sconfitta di ieri sera contro l’Atalanta deve fare i conti con gli infortuni in vista della gara con il Cluj. Secondo quanto viene riportato dal Corriere dello Sport, l’ex difensore di Roma e Milan ha subito un indurimento del flessore sinistro.

Romagnoli, uscito anzitempo a causa di questo infortunio rischia di saltare ben due match della Lazio vale a dire il Cluj giovedì in Conference, e la Salernitana. Patric è pronto in caso di sostituzione.