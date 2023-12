Infortunio Romagnoli, il centrale resta in dubbio per il Frosinone: la situazione

Infortunio Romagnoli, Sarri rischia di fare a meno del centrale anche per la sfida contro il Frosinone: le ultime sul difensore

In casa Lazio è aperto il tema Romagnoli in vista della gara di venerdì sera contro il Frosinone. Il centrale, dopo il fastidio al polpaccio che gli ha fatto saltare la gara con l’Empoli quando il rientro sembrava vicino, oggi non si è allenato a Formello.

L’ex Milan resta in dubbio: Sarri potrebbe decidere di risparmiarlo per non correre rischi.