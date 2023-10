Infortunio Provedel, le condizioni del portiere: lo staff medico è fiducioso. Nell’ambiente filtra ottimismo

Come riporta Il Messaggero, l’ematoma all’altezza del bacino di Provedel, non si è ancora completamente riassorbito ma potrebbe farlo entro sabato sera. In casa Lazio filtra ottimismo e il portierone ha messo già nel mirino la sfida ai neroverdi.

Il problema sarebbe stato riscontrato per la prima volta dopo la partita di Glasgow, ma grazie agli antidolorifici è riuscito ad esserci anche con l’ Atalanta. Lo staff medico è fiducioso.