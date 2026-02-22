Connect with us

Infortunio Pedro, almeno un mese di stop per l’attaccante: i dettagli

Db Torino 08/02/2026 - campionato di calcio Serie A / Juventus-Lazio / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: esultanza gol Pedro

Infortunio Pedro, l’attaccante spagnolo dovrà stare fermo per almeno un mese dopo il problema rimediato durante la gara con il Bologna

Non c’è pace per la Lazio in questo segmento cruciale della stagione. Dopo il mezzo passo falso in campionato, il tecnico Maurizio Sarri deve fare i conti con un’infermeria che non accenna a svuotarsi. L’ultimo a finire ko è l’esterno spagnolo Pedro, uscito in condizioni preoccupanti durante la sfida contro il Bologna.

Ultimissime Lazio LIVE: la moviola del match con il Cagliari! Le novità su Rovella e molto altro

Infortunio Pedro: la diagnosi dopo il Dall’Ara

Le immagini del calciatore che abbandona il terreno di gioco del Dall’Ara in barella avevano già gelato i tifosi biancocelesti. Gli esami strumentali effettuati nei giorni passati hanno fatto chiarezza sull’entità del danno. Sebbene il bollettino medico abbia fortunatamente escluso la presenza di fratture ossee, la diagnosi parla di una grave distorsione alla caviglia destra.

Lazio, i tempi di recupero per Pedro

L’interessamento parziale del complesso capsulo-legamentoso esterno costringerà l’attaccante a un riposo forzato. Per rivedere Pedro in campo, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, servirà circa un mese di stop. Una perdita pesantissima per lo scacchiere tattico del tecnico toscano, che perde una delle sue pedine più carismatiche e tecniche proprio mentre l’attacco faticava a trovare la via del gol.

Le opzioni di Sarri senza Pedro

Senza l’apporto dell’ex Barcellona, le rotazioni nel tridente capitolino diventano ancora più limitate. L’allenatore dovrà ora chiedere gli straordinari ai suoi esterni titolari o accelerare l’inserimento dei giovani per sopperire all’assenza di Pedro. La speranza dello staff medico è di restituire il giocatore al gruppo per il rush finale del campionato, ma la cautela sarà massima per evitare ricadute legamentose.

