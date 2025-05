Infortunio Pavard, spunta l’indiscrezione per le prossime sfide di campionato. Le condizioni del nerazzurro. E con la Lazio… Le ultime

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, ci sono delle novità importante per quanto concerne il difensore dell’Inter: soprattutto in vista dei prossimi impegni tra campionato e Champions League. Il 18 maggio si disputerà la gara contro la Lazio.

INFORTUNIO PAVARD – «Sarà giornata di esami anche per Benjamin Pavard, per il quale filtra maggiore ottimismo: il difensore francese ha saltato l’andata in Catalogna e salterà anche il Verona, ma la caviglia infortunata contro la Roma sta migliorando e potrebbe recuperare per martedì sera».