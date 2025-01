Infortunio Patric, slitta ancora il rientro! Si allungano i tempi per il difensore della Lazio: le sue condizioni

Infortunio Patric, slitta ancora il rientro del difensore spagnolo. Si allungano i tempi per rivederlo in campo: le condizioni

Come spiegato da Il Messaggero, la Lazio dovrà aspettare ancora prima di rivedere in campo Patric, assente ieri sera nel derby contro la Roma. Lo spagnolo è ancora alle prese con l’infortunio e i tempi di rientro si sono allungati ancora.

Il centrale dovrà stare ai box per almeno un altro mese a causa di un ispessimento al tendine del malleolo. Per rimediare subito al problema, il calciatore è volato a Barcellona nei giorni scorsi per sottoporsi alle specifiche cure.