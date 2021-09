Infortunio Muriel, tegola per l’Atalanta: c’è lesione. Ecco i tempi di recupero

Luis Muriel out per lungo tempo: lesione muscolare per l’attaccante dell’Atalanta. Ecco il comunicato del club orobico

Gian Piero Gasperini perde Luis Muriel. Ecco il comunicato dell’Atalanta.

«Gli accertamenti strumentali, a cui è stato sottoposto Muriel questa mattina, hanno confermato una lesione muscolare di non lieve entità. I tempi di recupero non saranno brevi. Inizialmente Muriel osserverà una settimana di riposo dall’attività fisica, durante la quale verrà sottoposto alle terapie del caso. Al termine dei sette giorni verranno eseguiti ulteriori accertamenti diagnostici per valutare l’evoluzione della lesione».