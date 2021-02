Infortunio Luiz Felipe, continua il protocollo riabilitativo FOTO

Infortunio Luiz Felipe, il brasiliano continua a lavorare dopo l’operazione. Il giocatore ha postato il suo allenamento sui social

Luiz Felipe continua a lavorare. A 22 giorni dal suo intervento alla caviglia, l’obiettivo è tornare più forte di prima, ma soprattutto di rimettersi presto a servizio di Inzaghi. Non c’è riposo per il giovane brasiliano che, anche se sabato, è in palestra per mantenere tono muscolare.

La caviglia è ancora vistosamente fasciata, ma il temperamento non è stato domato, come mostrato sul suo profilo Instagram.