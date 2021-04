Infortunio Luis Alberto, il Mago migliora ma punta il Verona

Infortunio Luis Alberto, lo spagnolo ieri ha svolto un lavoro differenziato: il Mago punta il Verona, contro lo Spezia tocca a Pereira

Inzaghi ha rassicurato tutti: «Luis Alberto sta molto meglio: ieri si è perfino allenato (differenziato, ndr), a Verona ci sarà».

Queste le parole del tecnico in conferenza per fare il punto sull’infortunio di Luis Alberto: il giocatore ha rimediato una botta in allenamento ma, a parte lo spavento, tutto dovrebbe risolversi in fretta. Oggi, però, come riportato da La Repubblica, nel blocco dei titolari dovrebbe esserci Pereira.