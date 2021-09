Infortunio Lazzari: lunedì nuovi controlli, c’è preoccupazione

Lunedì sono fissati i controlli medici per il terzino biancoceleste, fermo per una elongazione al polpaccio destro, c’è preoccupazione

Serve chiarezza. Manuel Lazzari è fermo ai box per un elongazione al polpaccio destro, infortunio rimediato nella gara contro lo Spezia. Per capire i reali tempi di recupero servono nuovi controlli.

Per questo secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport nella giornata di domani il terzino si sottoporrà agli esami clinici per capire quando potrà tornare a disposizione di Sarri. Se l’elongazione – che in quanto a tempi di recupero coincide con una lesione – verrà confermata, allora il rientro di Lazzari slitterà fino al 23 o 26 settembre, cioè per Torino-Lazio o per il derby. Difficile immaginarlo in campo con un recupero-lampo per l’esordio europeo contro il Galatasary (16 settembre) o per il Cagliari il 19. Non è nemmeno da prendere in considerazione la disponibilità per il Milan domenica 12.