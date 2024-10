Infortunio Lazzari, lunedì nuovi esami: le sue condizioni e quando può tornare

Infortunio Lazzari, il terzino sosterrà nuovi esami nella giornata di lunedì e punta presto al rientro in campo

Infortunatosi nella gara contro l’Empoli, Manuel Lazzari aveva riportato una lesione di medio grado al retto femorale della coscia sinistra. Come riportato da Il Messaggero, il terzino della Lazio si sottoporrà a nuovi esami nella giornata di lunedì.

Lazzari, però, sta meglio e vuole tornare presto in campo. Settimana prossima potrebbe rientrare in gruppo, per poi essere convocato per il match di giovedì 31 ottobre contro il Como.