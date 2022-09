Infortunio Lazzari, oggi controlli in Paideia per il terzino

Oggi potrebbe essere un giorno importante per Lazzari, alle prese con un infortunio: il terzino si recherà in Paideia

Oggi potrebbe essere un giorno importante per Lazzari, alle prese con un infortunio al flessore. Infatti il terzino, come raccontato da Il Messaggero, si recherà in Paideia.

L’ex Spal ieri ha parlato al Focus on Football Medicine, elogiando il lavoro dello staff medico. La speranza è che Manuel posso tornare a disposizione contro lo Spezia, dopo la sosta per le Nazionali.