Infortunio Immobile, sensazioni positive: Ciro con la Juve ci sarà

L’infortunio alla caviglia di Immobile è segnalato in miglioramento: l’attaccante pronto a sfidare Vlahovic e la Juve

Sensazioni positive per quanto riguarda Ciro Immobile. Come riporta l’edizione odierna de Il Tempo, l’attaccante biancoceleste, che soffre per un problema alla caviglia rimediato contro la Sampdoria, è segnalato in miglioramento.

Considerando che mancano 5 giorni, oggi compreso, alla gara di lunedì sera con la Juventus a Formello regna l’ottimismo: Sarri non ha nessuna intenzione di rinunciare al suo bomber e lo stesso Ciro ha tutta l’intenzione di blindare l’Europa e il primo posto della classifica cannonieri sfidando Vlahovic.