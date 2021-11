Infortunio Immobile, parla Mancini: «Ci dispiace»

Il Ct dell’Italia Mancini ha parlato dell’infortunio di Immobile che salterà la sfida con la Svizzera. Le dichiarazioni

La Lazio si lecca le ferite per l’infortunio di Immobile che, oltre a saltare Italia Svizzera, con ogni probabilità non sarà disponibile per la sfida contro la Juve.

Il Ct Mancini, in conferenza stampa, ha parlato così del bomber della Lazio.

ATTACCO – «Ci dispiace per Immobile e Chiellini, ma è un po’ per tutte le Nazionali la stessa cosa, gli infortuni possono essere un po’ di più in questa fase. Ma noi siamo in una situazione positiva, sappiamo ciò che siamo come squadra e dobbiamo restare tranquilli. Domani sarà una gara difficile. Belotti giocherà? Abbiamo l’allenamento di oggi, domani mattina. Ma qualsiasi decisione prenderemo sono sicuro che giocheremo bene. L’allenamento di oggi è importante, in questi due giorni i ragazzi hanno soprattutto recuperato. Comunque Belotti ha chance di giocare».

