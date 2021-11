Tour Stadio Olimpico, Lotito: «Immobile con noi stava bene, poi...»

Claudio Lotito, presente all’inaugurazione del tour dello Stadio Olimpico, ha fatto il punto della situazione sulle condizioni di Immobile

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha rilasciato queste dichiarazioni sulle condizioni di Ciro Immobile all’inaugurazione del tour dello Stadio Olimpico:

«Assenza di Immobile contro la Svizzera? Dispiace molto perchè l’appuntamento è importante, ma lo staff della Nazionale, in accordo con quello della Lazio, ha reputato che non fosse pronto per giocare. Quando farà la risonanza valuteremo di li a 3 giorni l’entità dell’infortunio. È arrivato in nazionale in condizioni fisiche buone, contro la Salernitana stava bene. Se nella notte o il giorno dopo si è fatto male, non lo so. Quando è tornato, aveva un edema. Questo non consente di valutare subito l entità. Ora stiamo facendo riassorbire l edema e poi faremo la risonanza. Non so come si è allenato in Nazionale, può darsi pure che non doveva allenarsi».

SU INZAGHI – «Se gli ho dato un’occhiata? Ho tante cose da seguire, e penso alla Lazio».