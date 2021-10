Infortunio Immobile: le ultime sulle condizioni dell’attaccante

Dopo 12 allenamenti differenziati e il weekend di riposo, oggi il test chiave per il recupero di Immobile dall’infortunio

Il giorno della verità. Come riportatoda Tuttomercatoweb.com, oggi Ciro Immobile – dopo 12 allenamenti differenziati della scorsa settimana (palestra, piscina e corse intorno al campo) e il weekend di riposo – si sottoporrà agli esami strumentali che chiariranno le sue condizioni fisiche. In base all’esito, stasera o al più domani mattina, lo staff medico comunicherà a Sarri se l’attaccante azzurro sarà a disposizione sabato contro l’Inter dell’ex Inzaghi.

Rispetto a inizio della scorsa settimana, c’è più ottimismo a Formello. Anche se tutti rimangono prudenti in attesa dei controlli odierni.

ORE 11.00 CONTROLLI IN CORSO ALLA PADEIA – La Lazio tramite il proprio profilo Twitter fa sapere che in questi istanti sono in corso alla Padeia i controlli medici per le condizioni di Ciro Immobile