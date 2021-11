Infortunio Immobile, lascia la Nazionale. Al suo posto Scamacca

Condizioni da valutare per Ciro Immobile, che ha lasciato il ritiro della Nazionale azzurra per infortunio. Al suo posto Scamacca

Apprensione in casa Lazio per le condizioni di Ciro Immobile. L’attaccante biancoceleste, che proprio oggi aveva parlato in conferenza stampa, è costretto a lasciare il ritiro della Nazionale.

Al suo posto, Roberto Mancini ha convocato Gianluca Scamacca del Sassuolo. Ciro lascia la Nazionale per una sofferenza muscolare a carico del muscolo soleo della gamba sinistra risalente all’ultima gara di campionato. Dunque, condizioni da valutare per lui.