Infortunio Immobile, lunedì nuovi esami: ecco quando può rientrare

Prosegue il recupero di Ciro Immobile dall’infortunio. E lunedì l’attaccante della Lazio si sottoporrà a nuovi esami

Prosegue il recupero di Ciro Immobile dall’infortunio. E, come raccontato dal Corriere dello Sport, lunedì l’attaccante della Lazio si sottoporrà a nuovi esami.

Ieri il bomber biancoceleste ha iniziato a pedalare e non in senso figurato, visto che ha cominciato a lavorare sulla cyclette. Un piccolo passo, anche se, al momento risulta difficile capire se ciò possa significare un accorciamento dei tempi di recupero. Nuovi controlli strumentali potrebbero fare maggiore chiarezza.

Il sogno è ovviamente averlo per il derby del 6 novembre, ma oggi appare utopia. Più probabile una presenza il 13 novembre con la Juventus. Ma dopo i test di lunedì si dovrebbe entrare nella seconda fase della riabilitazione incentrata su metodiche specifiche e innovative dal punto di vista fisioterapico. Dunque non ancora su allenamenti in campo, perché non si vogliono correre rischi. La Lazio aspetta il suo bomber, ma meglio non avere fretta.